Advogado ameaça CPI da Saúde com processo por abuso de autoridade

Sobrepreço do tijolo e cimento é flagrado em lojas de materiais de construção em Manaus

Pacientes em fila de espera no Hospital Francisca Mendes poderão receber tratamento em outro estado

Para compartilhar este conteúdo, utilize o link ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do Portal do Holanda estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral.