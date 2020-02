Coronavírus tira gigantes de maior feira tec global e afeta até aperto de mão

BRUXELAS, BÉLGICA (FOLHAPRESS) - Apertos de mão serão malvistos no maior evento global do setor de tecnologia, o Mobile World Congress (MWC), que acontece em Barcelona no fim deste mês.Pedir aos participantes que evitem esse contato físico é uma das medidas anunciadas pela organização para tentar reverter o medo da epidemia de coronavírus: desde a última quinta (6), seis corporações gigantes cancelarem sua participação.Juntas, as desistentes —as americanas Amazon e NVIDIA (fabricante de chips), a sul-coreana LG, a japonesa Sony, a sueca Ericsson (uma das três únicas fornecedoras da tecnologia 5G) e a chinesa ZTE— somam US$ 1,357 trilhão (quase R$ 6 tri), segundo as cotações de hoje do worldmarkets.com.O congresso é uma das principais datas do setor de tecnologia. É no MWC que as empresas, com exceção da Apple, fazem alguns de seus mais importantes lançamentos.Questionada, a organizadora do evento, GSMA, não informou o número total de cancelamentos nem deu estimativas de impacto no número de visitantes.Para tentar evitar novas defecções dentre os 2.800 expositores esperados, a GSMA anunciou que está proibida a entrada de qualquer participante da província de Hubei (epicentro da epidemia, que já matou mais de 800 pessoas e registra cerca de 35 mil infectados em vários países do mundo).Também estão excluídos todas as pessoas que tiverem passado pela China nos 14 dias anteriores ao congresso.A organização anunciou ainda reforço na desinfecção de microfones e equipamentos de tradução e dos locais de alta rotatividade e exposição, como lanchonetes, banheiros, corrimãos, portas de entrada e saída, e aumento no número de médicos.Veja o que se sabe até agora sobre o novo coronavírus Na última sexta (7), o Ministério da Saúde espanhol afirmou que a região de Barcelona não é zona de risco para a epidemia e que o sistema de saúde está preparado para detectar e tratar o coronavírus.No mesmo dia, o Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Doenças divulgou 29 casos confirmados de infecção na Europa e no Reino Unido e declarou que o risco de contágio na região "permanece baixo". Nesta segunda, no entanto, o governo britânico falou em "risco crescente"."Devido ao surto e preocupações contínuas com o novo coronavírus, a Amazon se retirará da exposição e não participará do Mobile World Congress 2020", declarou a Amazon em nota."Como colocamos a segurança e o bem-estar de nossos clientes, parceiros, mídia e funcionários acima de tudo, tomamos a difícil decisão de deixar de exibir e participar do MWC 2020", afirmou a Sony.A empresa japonesa deve manter o lançamento de produtos no dia 24, mas por videoconferência.A Ericsson elogiou as medidas tomadas pela organização do MWC, mas afirmou que, "como um dos maiores expositores, recebemos milhares de pessoas em nossos estandes todos os dias, e, mesmo que o risco seja baixo, não podemos garantir a saúde de nossos funcionários e visitantes".A LG declarou que está seguindo orientação da OMS (Organização Mundial de Saúde) "para que se promova distanciamento social": "A atitude mais sensata é evitar todos os eventos públicos".A recomendação do escritório europeu da OMS é que as pessoas mantenham distância de ao menos um metro de desconhecidos, principalmente dos que estiverem tossindo, espirrando ou com febre.Os organizadores pretendem controlar a temperatura corporal dos cerca de 100 mil visitantes esperados (de 5% a 6% deles, chineses).Além do MWC, o medo da epidemia afetou eventos de negócios em outros países. A conferência de inteligência artificial AAAI, em Nova York, registrou queda no número de participantes, principalmente chineses.O mesmo ocorreu com a feira audiovisual Integrated Systems Europe, de Amsterdam, da qual a LG também desistiu.Cerca de 50 das 250 empresas chinesas que participariam da Integrated Systems recuaram por causa de restrições de viagem impostas pelo governo chinês.Segundo a organização do evento, um expositor alemão e um japonês também cancelaram a viagem (nomes não foram revelados).