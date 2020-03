Um 'tac' para a Umanizzare

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Abihpec, associação da indústria de higiene pessoal e cosméticos, decidiu proibir seus funcionários de viajar e cancelou sua participação em eventos com mais de 20 pessoas em razão do coronavírus.

A medida também impacta a participação de empresas do setor em feiras internacionais para as quais há apoio da organização.

"Ninguém mais viaja para lugar nenhum e não se faz mais eventos até segunda ordem", disse à coluna João Carlos Basilio, presidente da entidade.

O executivo diz que as vendas no setor não foram prejudicadas pelo coronavírus. Segundo ele, os alertas para que se busque uma melhor higiene para prevenir a disseminação do vírus estimulam a procura por produtos como sabonetes, álcool gel e xampu.

Segundo o executivo, a indústria de higiene e cosméticos não teve desabastecimento de insumos importados, o que aconteceu em setores como o de eletroeletrônicos.

Para ele, a crise mostrou que é preciso diversificar a fonte de suprimentos para diminuir a dependência do fornecimento chinês. A entidade não confirmou qual participação de insumos oriundos do país asiático no setor.