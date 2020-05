Contas com vencimento no megaferiadão de São Paulo serão cobradas

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O megaferiadão de São Paulo não vai adiar o pagamento das contas com vencimento nos dias 20 e 21 de maio, afirma a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Regulação do Banco Central permitiu que instituições financeiras mantivessem o funcionamento normal nos dias de feriado. Bancos são considerados serviço essencial.

O horário de funcionamento das agências bancárias, no entanto, foi reduzido e elas funcionarão das 10h às 14h.

O governo de São Paulo propôs a antecipação de feriados em uma tentativa de elevar os índices de isolamento e conter a pandemia do novo coronavírus.

Por enquanto, estão confirmados os feriados desta quarta (20) e quinta-feira (21) como antecipação do Corpus Christi e Consciência Negra. A Assembleia de São Paulo votará na quinta a antecipação do feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira (26).

Além dos bancos, a Bolsa de Valores também ficou de fora do megaferiadão e as negociações no mercado financeiro continua ocorrendo.