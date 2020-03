Consumidor tem que pagar contas em dia mesmo com a crise do coronavírus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pandemia do novo coronavírus não isenta o consumidor de pagar as contas em dia. Boletos de água, luz, telefone, condomínio, fatura de cartão de crédito e demais cobranças precisam ser quitadas na data para que o consumidor não fique inadimplente, com o nome sujo.

Com o objetivo de evitar a propagação do Covid-19, bancos e prestadores de serviços ouvidos pela reportagem dão dicas de como fazer os pagamentos e solicitar atendimentos a distância.

Há situações, porém, em que os bancos estão dispostos a negociar. Este é o caso de micro e pequenos empresários que têm empréstimos. Caso sejam bons pagadores, ou seja, estejam com as prestações em dia, poderão pedir a prorrogação da parcela por até 60 dias.

Contas na data | Veja como pagar:

Empréstimos

Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander estão abertos a atender pedidos de prorrogação, por 60 dias, de vencimentos de dívidas de pessoas físicas e micro e pequenas empresas

Para quem vale:

Para contratos de crédito em geral feitos com dinheiro do banco, desde que vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados Ex: cartão de crédito, empréstimo pessoal, crédito imobiliário etc.

Não vale para: Contas de consumo (água, energia, telefone etc.)

Definições sobre o tipo de dívida ainda serão tomadas: Cada banco ainda irá definir que tipo de dívida poderá ser prorrogada, qual será o procedimento e mais detalhes. A Febraban (federação dos bancos) orienta que clientes entrem em contato com seu banco por telefone ou pela internet para levantar essas informações antes de irem às agências

Agências bancárias

Os bancos estão mantendo o funcionamento normal das agências, mas recomendam a utilização dos canais remotos e digitais de atendimento, como aplicativos para celular e internet banking, entre outros

Caixa Econômica Federal

Internet Banking: https://internetbanking.caixa.gov.br/

Aplicativo Caixa: http://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/caixa-celular/Paginas/default.aspx

Agência Digital Caixa: http://www.caixa.gov.br/agenciadigital/Paginas/default.aspx

Atendimento Comercial (para serviços bancários): 3004-1105 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 726 0505 (demais regiões)

Caixa Cidadão (PIS, Benefícios Sociais, FGTS, Cartão Social): 0800 726 0207

Banco do Brasil

Internet Banking: https://www2.bancobrasil.com.br/aapf/login.jsp

Central de Relacionamento BB: 4004-0001 / 0800 729 0001

WhatsApp: 61 4004-0001

App BB: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-digital/solucoes/app-bb#/

Santander

Internet Banking: https://www.santander.com.br/atendimento-para-voce/internet-banking

App Santander: https://www.santander.com.br/atendimento-para-voce/app-santander

Consultas, informações, transações e cancelamentos: 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) / 0800 702 3535 (demais localidades) / 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva e de fala)

Bradesco

Internet Banking: https://banco.bradesco/html/classic/canais-digitais/internet-banking/index.shtm

App Bradesco: https://banco.bradesco/html/classic/promocoes/app-bradesco/index.shtm

Central de Atendimento: 4004-4436 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 722 4436 (demais localidades)

Itaú

Internet Banking: https://www.itau.com.br/voce/

Aplicativo Itaú: https://www.itau.com.br/canais-itau/aplicativo-itau-no-computador/

SAC: 0800 728 0728

Conta de luz

Clientes da Enel-SP (capital e região metropolitana de SP)

É possível pagar as contas pelo banco de cada um, na internet. A concessionária orienta os clientes a evitar aglomerações em agências bancárias e lotéricas. Para clientes que têm débito acima de 60 dias e estão sem fornecimento, o pagamento pode ser feito por cartão de crédito, por meio do aplicativo ou no site

Canais de atendimento digitais da Enel:

Agência virtual: https://portalhome.eneldistribuicaosp.com.br

Aplicativo para Android: http://bit.ly/2VmOsIj

Aplicativo para IOS: https://apple.co/2VpYh8q

SMS para 2ª via da conta: envie um torpedo com a palavra CONTA, seguida do seu número da instalação, para o número 27373

Conta de água Clientes da Sabesp

A empresa orienta a utilização dos canais digitais para fazer solicitações e consultas

O cliente pode consultar débitos, solicitar envio de 2ª via pelo correio, imprimir 2ª via e fazer parcelamento de débitos

Outros serviços também podem ser solicitados pela internet, como reparos, ligações de água ou esgoto, substituição de cavalete ou hidrômetro

O consumidor pode, ainda informar ocorrências, como vazamentos na rede de água, entre outros

Canais de atendimento da Sabesp:

Site: www.sabesp.com.br

App Sabesp Mobile: Disponível nas plataformas iOS e Android, permite ainda o envio de fotos da ocorrência junto com a solicitação

Central de Atendimento: os números são 0800 011 9911, para a região metropolitana; e 0800 055 0195, para interior e litoral. O atendimento é gratuito e funciona durante 24 horas

Conta de telefone

Clientes da Vivo

Cliente pode consultar serviços e solicitar atendimentos por meio dos canais digitais

Meu Vivo: https://login.vivo.com.br/loginmarca/appmanager/marca/publico#

Aplicativo Aura: https://celular.vivo.com.br/aplicativos/aura/

Telefone: 10315

Clientes da Tim

A TIM recomenda que seus clientes acessem algumas das opções disponíveis para obter a segunda via de conta.

Aplicativo Meu TIM (disponível para Android e iOS)

Site www.meutim.tim.com.br (acesso a outros serviços como consulta de saldo, acessa à fatura, recargas e mudança de plano)

Telefone: *144 ou *144#