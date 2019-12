Conheça as tecnologias que permitem controlar os ambientes de casa pelo celular

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma casa em que os equipamentos são capazes de conversar com seus moradores, executar ordens e resolver problemas à distância. A automação está cada vez mais acessível aos lares brasileiros e a tendência é que se popularize mais.O consultor em transformação digital Dalton Oliveira, da Abinc (Associação Brasileira de Internet das Coisas), explica que já é possível conectar vários eletrônicos à internet e acompanhar à distância o que acontece dentro de casa.Sensores também podem ser instalados em janelas e portas para alertar o dono se foram abertas e até em vasos de plantas para indicar se a terra está seca. Todas as informações são transmitidas pela internet para o celular, tablet ou "smart watch".“Monitoro de longe tudo o que acontece através do meu 'smart watch' e, usando assistente virtual com comando de voz, ligo e desligo eletrodomésticos pelo celular. Sou avisado quando alguém toca minha campainha, quando a máquina de lavar encerrou o ciclo ou quando os vasos precisam ser regados”, conta Oliveira, que transformou seu apartamento na Mooca, zona leste de São Paulo, em um campo de testes de automação.A mesma tecnologia, segundo ele, permite criar cenários customizados. Um comando "noite de pizza", por exemplo, pode ajustar o ar condicionado, tocar uma lista de músicas pré-determinada e até ligar para a pizzaria.Veja a seguir quatro tecnologias já disponíveis no mercado brasileiro e uma ainda sem prazo para chegar:Assistente virtual- Como funciona: aplicativo com comando de voz, instalado gratuitamente no smartphone, executa ordens como tocar músicas, responder perguntas, ler notícias e controlar equipamentos. Também funciona através um dispositivo à parte, o smart speaker;- Quanto custa: a partir de R$ 300.Película inteligente elétrica- Como funciona: através de um dímer ou pelo smartphone, faz os vidros ficarem opacos ou transparentes;- Quanto custa: R$ 1.640 o metro quadrado, em média (instalada).Aspirador central- Como funciona: uma central de aspiração suga as partículas através de bocais espalhados pelos ambientes. É preciso conectar uma mangueira ao bocal ou varrer a sujeira até ele;- Quanto custa: a partir de R$ 6.500 para um apartamento de dois dormitórios (instalado).Ar-condicionado inteligente- Como funciona: vem de fábrica com conectividade e pode ser acionado através de assistente virtual, inclusive à distância;- Quanto custa: a partir de R$ 1.800.Iluminação inteligente- Como funciona: permite controlar a luzes do ambiente através do assistente virtual (disponível somente para sistema Apple);- Quanto custa: R$ 380 o hub central, R$ 400 cada lâmpada.O que ainda deve chegar por aqui:Geladeira conectada- Como deve funcionar: será capaz de reconhecer produtos que estão em falta e enviar notificações para o morador, ou fazer o pedido diretamente ao site de compras da rede de supermercados.fontes: Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial (Aureside); Associação Brasileira de Internet das Coisas (Abinc); Exclusif e HBrasil Aspiração Central.