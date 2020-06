Confira o calendário para sacar o FGTS

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira o calendário do resgate emergencial de R$ 1.045 do FGTS por trabalhador divulgado neste sábado (13) pela Caixa Econômica. O crédito em conta digital será realizado a partir do dia 29 de junho (segunda-feira) a todos os trabalhadores com saldo em conta ativa (emprego atual) ou inativa (empregos anteriores). Diferentemente do saque-imediato, não será possível resgatar mais do que R$ 1.045 do Fundo de Garantia.

A partir do dia 15 de junho (segunda-feira), será possível consultar, no site www.fgts.caixa.gov.br ou pelo Disque 111, o valor do saque emergencial e ver a data em que o valor será creditado na poupança social digital.

Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, após o crédito dos valores, será possível, pelo aplicativo Caixa Tem, pagar boletos de luz, água, gás e outros em geral, emitidos por qualquer banco. "Apenas a partir da data do saque será possível fazer transferências. O objetivo é evitar aglomerações."

O trabalhador, a partir do dia 19, também terá a opção de consultar, via aplicativo FGTS ou pelo internet banking da Caixa, o valor e a data do crédito.

Quem não quiser fazer o saque emergencial também poderá informar ou solicitar a devolução após o crédito automático. Caso não haja movimentação na conta-poupança social digital até 30 de novembro, o valor será devolvido à conta FGTS com a correção monetária. Se após esse prazo o trabalhador decidir fazer esse saque, poderá solicitar pelo aplicativo.