Comprado por Eike em 2008, histórico Hotel Glória no RJ vai virar prédio residencial

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quase centenário e fechado há 12 anos, o tradicional Hotel Glória, no Rio de Janeiro, agora deve virar um edifício residencial.

O fundo de investimento imobiliário Opportunity adquiriu o prédio do Mubadala, fundo de Abu Dhabi, que havia recebido o imóvel como acerto de dívidas do antigo grupo EBX, de Eike Batista. A empresa não revela o valor da transação.

"Estudos estão sendo desenvolvidos para que tenhamos unidades residenciais, permitindo aos moradores viverem num empreendimento como se estivessem num hotel, atendendo muitas das necessidades da vida moderna", diz Jomar Monnerat de Carvalho, gestor do fundo Opportunity, em nota.

Ainda segundo o comunicado, a empresa diz trabalhar para resgatar o importante patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, com projetos que serão apresentados à prefeitura e aos órgãos de preservação.

Eike comprou o hotel em 2008, por R$ 80 milhões, ainda em funcionamento, com a promessa de transformá-lo em um uma hospedagem de luxo para a Copa do Mundo de 2014, com mais de 300 apartamentos e duas suítes presidenciais. Mas as obras da reforma foram paradas em 2013.

O ex-bilionário buscou investidores para o projeto de alto luxo. Em 2014, o fundo suíço Acron encampou a ideia, com uma expectativa de R$ 200 milhões na venda, mas abandonou o projeto.

O hotel aberto em 1922 e que foi palco de famosos concursos de fantasias de Carnaval, passou então ao fundo árabe em 2016.

O Mubadala havia feito um aporte de US$ 2 bilhões à EBX em 2012. Após o fim das empresas X, o fundo converteu a participação de Eike em dívida e, assim, em 2016, recebeu o hotel como parte do pagamento junto de outros ativos.

O fundo de Abu Dhabi colocou o hotel à venda em outubro do ano passado. Embora o Opportunity não dê detalhes sobre o residencial, um site anuncia um novo lançamento imobiliário no endereço do hotel, com apartamentos "espaçosos e sofisticados", com ampla estrutura de serviços.

Uma novela de quase cem anos pode ter sua continuação agora, com personagens que ocupem o edifício.