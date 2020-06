Começa o pagamento do Pis/Pasep 2020/2021

Anjos e demônios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começa nesta terça-feira (30) o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2020/2021 para trabalhadores nascidos de julho a dezembro com conta na Caixa e servidores correntistas do Banco do Brasil com inscrição com finais entre 0 e 4.

Para os demais trabalhadores, serão liberados lotes de pagamento de julho de 2020 a março de 2021 (confira os calendários completos abaixo). O abono salarial ficará disponível para saque até 30 de junho de 2021.

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente para empregador inscrito no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Também é necessário que os dados do trabalhador estejam corretamente informados pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) de 2019. Trabalhadores da iniciativa privada têm direito ao PIS e servidores públicos que se encaixam nos requisitos recebem o Pasep.

PIS

Segundo a Caixa, banco que paga o benefício, para receber o crédito do PIS, os trabalhadores nascidos de julho a dezembro precisam ter conta individual com movimentação e sem restrição impeditiva ao recebimento do crédito.

O valor do benefício varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano de 2019. O trabalhador pode consultar o valor do benefício no Aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa (www.caixa.gov.br/abonosalarial) ou pelo Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-7260207.

Quem possui o Cartão do Cidadão e senha cadastrada pode se dirigir a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento Caixa Aqui ou aos terminais de autoatendimento da Caixa para sacar a grana do benefício, de acordo com o calendário do banco.

Caso o trabalhador não tenha o Cartão do Cidadão e não tenha conta na Caixa, o valor pode ser retirado em qualquer agência da Caixa, apresentando o documento de identificação oficial com foto.

Para os trabalhadores que não tenham nascido entre junho e dezembro, com e sem conta na Caixa, o pagamento será escalonado conforme o mês de nascimento, de acordo com o calendário abaixo:

PASEP

O funcionário de órgão público que possui inscrição no Pasep recebe o pagamento do abono pelo Banco do Brasil.

Segundo a instituição, os clientes do Banco do Brasil com final de inscrição entre 0 e 4 receberão o pagamento do abono salarial em conta na noite deste terça-feira (30).

O valor do benefício também varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano de 2019.

O trabalhador pode consultar informações sobre o benefício pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Já os trabalhadores que têm contas em outras instituições receberão conforme cronograma abaixo, além dos clientes do banco com final de inscrição entre 5 e 9.