SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Logo após a abertura da Bolsa de Valores nesta segunda-feira (9), às 10h, clientes de corretoras começaram a reclamar da instabilidade ou da impossibilidade de operar nas plataformas.

Em uma manhã com dólar chegando a R$ 4,79 e a Bolsa brasileira atingindo nível de circuit breaker —suspensão temporária do pregão—, clientes afirmam que há demora e dificuldade para realizar operações em contas de diversas corretoras, como XP Investimentos, Clear, BTG Digital, Easynvest e Banco Inter.

Parte das empresas ainda não se manifestou.

Em nota nesta tarde, a XP afirmou que suas plataformas "operam normalmente, mesmo com o grande volume de acessos". Acrescentou que a companhia está à disposição por meio dos canais de atendimento para auxiliar clientes que enfrentarem algum tipo de lentidão.

A empresa diz que possui uma outras plataformas para acesso em dias com maior número de negociações — "via telefone para mesa de operações, PC e mobile".

No fim de fevereiro, a plataforma de negociação da XP chegou a ficar fora do ar durante o início do pregão. O dia 26 de fevereiro marcou a primeira grande turbulência do mercado financeiro após a massiva entrada de investidores na Bolsa.

Na ocasião, o home broker da Clear Corretora, outra empresa da XP Inc., também teve problemas.

Mesmo que não esteja fora do ar, a demora para conseguir vender uma ação pode acarretar perda financeira aos clientes.

Nas redes sociais, os usuários citam a dificuldade em acessar alguns painéis, lentidão ou algumas travas temporárias nos sites das corretoras.

Em nota, a Easynvest disse que sua plataforma "está operando normalmente no momento, inclusive, com um fluxo de 80% maior do que o habitual".