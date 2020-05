Cliente e garçons fazem meme do caixão em restaurante de Gramado

Coronavírus x política e poder

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Em tempos de pandemia de Covid-19, um cliente dançou, acompanhado por garçons, em um restaurante no centro da cidade gaúcha de Gramado, ao som da música do "meme do caixão". O meme é comumente usado para retratar situações limites ou até com risco de morte.

A cena ocorreu no último sábado (9) e o vídeo com a sequência --que inicia com o cliente entrando na parte externa do restaurante, vestindo camiseta preta e mascando chiclete, seguido pelos garçons do local--, causou indignação.

"Com mais de 10 mil mortes no país por coronavírus. A humanidade realmente não deu certo!", diz um comentário que acompanha o vídeo. Outros comentários classificam a cena como "horror" e "deboche".

O restaurante Divino, localizado em um ponto badalado da cidade, ao lado do Palácio dos Festivais, onde ocorre a premiação do Festival de Cinema de Gramado, afirmou em nota que lamenta o episódio. Tanto a música como a dança dos garçons teriam sido um pedido do cliente.

"Este triste episódio só ocorreu por uma falha operacional, no exato momento em que o gerente saiu para comprar um produto que havia faltado", escreveu o proprietário, Valdemir Ecker. A reportagem não conseguiu localizá-lo.

Os restaurantes da cidade podem funcionar. Desde 30 de abril, Gramado pertence a uma região, do total de 20 do estado, classificada com a bandeira laranja. Com a cidade sob essa bandeira, restaurantes podem receber clientes, mas com restrição ao número de pessoas, e operar com até metade dos funcionários, seguindo protocolos de higiene.

O modelo gaúcho de bandeiras e regiões, inédito no país, foi desenvolvido com colaboração da Comunitas, uma entidade que atua junto a governos no âmbito de investimentos privados.

O modelo considera os números da Covid-19 e a capacidade hospitalar. Há protocolos distintos para cada grupo de atividade econômica.

A Prefeitura de Gramado afirmou que fiscalizou o local ainda no sábado. A prefeitura ainda disse que orientou "o proprietário a interromper o uso de som, considerando que o volume e o estilo (revelados no vídeo postado em redes sociais) afrontavam o momento de apreensão e tristeza que a sociedade vive por conta da epidemia de coronavírus".