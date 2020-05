China promete novas medidas para sustentar economia atingida por coronavírus

O impeachment do governador do Amazonas

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) vai lançar novas medidas para sustentar a economia doméstica, que foi gravemente atingida pelo surto do novo coronavírus, e manter sua política monetária flexível, de modo a afastar riscos.

O PBoC disse no domingo (10) que, até o fim do ano, dará maior ênfase à manutenção do crescimento econômico e dos empregos e, ao mesmo tempo, a esforços para eliminação da pobreza.

Em relatório de política monetária referente ao primeiro trimestre, o BC chinês afirmou que irá manter sua política flexível e a liquidez, em níveis razoáveis. Ao contrário do que fez no documento anterior, o PBoC não se mostrou contrário a inundar a economia com excesso de crédito.

O PBoC também descreveu como "inéditos" os desafios trazidos pela pandemia de coronavírus, num momento em que a economia global entrou em "trajetória recessiva", mas afirmou que a China é capaz de controlar os riscos.

O BC chinês reiterou ainda que seguirá adiante com sua reforma das taxas de juros, de maneira a reduzir os custos de financiamento para a economia real, principalmente pequenas empresas. Fonte: Dow Jones Newswires.