Centauro compra Nike no Brasil por R$ 900 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Centauro anunciou nesta quinta-feira (6) a compra da Nike no Brasil por cerca de R$ 900 milhões, informou a companhia em comunicado ao mercado. A operação depende de aval do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).Na operação, a varejista fica com o capital de giro e o estoque da Nike no país, mas não leva determinados ativos, como direitos sobre propriedades intelectual.O grupo será o distribuidor exclusivo dos produtos Nike -incluindo vestuário, calçados, acessórios e equipamentos- e operador direto exclusivo do canal de venda eletrônico varejista por um período inicial de dez anos.Pelo período inicial de cinco anos, a Centauro também terá o controle das lojas físicas, podendo abrir e operar lojas Nike por todo o Brasil.Em comunicado ao mercado, o grupo SBF, que controla a Centauro, afirma que a Nike do Brasil é responsável pelo comércio atacadista de produtos da marca no país.O grupo afirmou que pagará parte da operação com recursos próprios e que negocia com os bancos Santander, Itaú BBA e Bradesco BBI a estrutura de financiamento.“Após o cumprimento de referidas condições ao fechamento, e concomitantemente à consumação da Compra de Quotas, a Nike do Brasil celebrará com a Nike o Contrato de Distribuição, Master Store Agreement, Contrato de Licença de Marca, Contrato de Serviços de Assessoria e Consultoria de Marketing e outros contratos auxiliares.”Em junho do ano passado, a empresa travou uma batalha com a Magazine Luiza pela compra da Netshoes. A aquisição foi feita pela Magazine Luiza, que avaliou a companhia em R$ 445 milhões.​Devido ao interesse das duas, o valor oferecido mais do que dobrou no período. A proposta do Magazine Luiza foi aprovada por 90,32% dos acionistas votantes.