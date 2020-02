CCR vence leilão da BR-101, em Santa Catarina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo CCR S.A. venceu nesta sexta-feira (21) a concessão da rodovia BR-101 em Santa Catarina e vai administrar 220 quilômetros da estrada por 30 anos.O valor do pedágio foi o critério de seleção do certame. A concessionária apresentou oferta de R$ 1,97012, desconto de 62,04% sobre o valor inicial R$ 5,19 a ser cobrado nas quatro praças de pedágio previstas no trecho em concessão.O tramo vai da cidade de Palhoça até São João do Sul, a 10 quilômetros da divisa com o Rio Grande do Sul. Três grupos disputaram a concessão: a CCR, que já administra a RIS (Rodovia de Integração Sul), ao sul da atual concessão, a Ecorodovias e um consórcio liderado pela GLP.A empresa vencedora do leilão terá que realizar investimentos previstos em R$ 3,37 bilhões, sendo R$ 853 mil por ano destinados a estudos e R$ 450 mil à segurança viária. A rodovia já é duplicada em todo o trecho, que passa por 17 cidades catarinenses.Além dos aportes em melhoria da infraestrutura, há a previsão de que outros R$ 4 bilhões sejam aplicados na manutenção da BR-101.