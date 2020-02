Casa de Edemar Cid Ferreira, do falido Banco Santos, é vendida por R$ 27,5 mi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A casa que pertenceu ao banqueiro Edemar Cid Ferreira, do falido Banco Santos, foi vendida em leilão judicial realizado nesta terça-feira (23), por R$ 27,5 milhões. A Justiça havia estipulado lance mínimo de R$ 10 milhões.Esse foi o quinto leilão do imóvel. Nos dois primeiros, não houve interessados. Em maio de 2019, no terceiro leilão, o imóvel chegou a ser arrematado por R$ 23,3 milhões. Mas o comprador, que não teve o nome revelado, não depositou o valor dentro do prazo estipulado pelo leiloeiro.No quarto leilão, realizado em outubro do ano passado, a mansão foi vendida por R$ 9 milhões, mas o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP, não aceitou o valor.Segundo o advogado Pedro Amorim, diretor da empresa D1 Lance Leilões, responsável pelo certame, foram dados 16 lances pelo imóvel. Ele afirma também que, caso o vencedor não pague o valor no prazo estabelecido, o participante anterior será acionado para pagar o lance.A casa é parte da massa falida do banco —que sofreu intervenção do Banco Central em 2004, após um rombo de R$ 2,2 bilhões— e os valores serão revertidos para o pagamento dos credores. A massa falida do Santos ainda espera o leilão da carteira de créditos do banco, que pode render cerca de R$ 500 milhões.A avaliação inicial da casa era de R$ 110 milhões, valor que depois foi reduzido para R$ 76,8 milhões. Mas os credores do banco não aceitavam vender por menos de R$ 94 milhões. A última avaliação pericial havia apontado um valor de R$ 78 milhões.Construída entre 2000 e 2004, a casa, na rua Gália, no Morumbi (região oeste de São Paulo), foi projetada pelo arquiteto Ruy Ohtake, que recebeu R$ 1,15 milhão pelo serviço. O decorador norte-americano Peter Marino recebeu outros R$ 8,86 milhões.O imóvel tem duas galerias de arte, com pé-direito de nove metros, uma biblioteca e um heliponto.Banheiros de vidro com tecnologia que muda de cor quando estão ocupados, mármores importados da França e elevadores pneumáticos também contribuíram para elevar o preço do imóvel, que custou ao ex-banqueiro mais de R$ 140 milhões.Além do terreno de 8.000 metros quadrados e um complexo de cinco andares que ocupa uma área de 4.100 metros quadrados, o comprador também vai levar 11 obras de arte, que foram comercializadas junto com a casa.São peças como uma mesa de mogno de 1.850, uma parede de azulejos do século 18, duas esculturas da cultura maia, que vieram da América Central, uma escultura chinesa e um desenho projetado por Burle Marx.A intervenção do Banco Central no Banco Santos ocorreu no início de 2004, após um rombo de R$ 2,2 bilhões.