Carrefour adquire 30 lojas da rede Makro por R$ 1,95 bi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupo Carrefour Brasil anunciou a aquisição de até 30 lojas da rede atacadista Makro pelo valor de R$ 1,95 bilhão. A compra faz parte de estratégia para acelerar a expansão do Atacadão, que hoje possui 187 lojas.Serão sete novas lojas no Rio de Janeiro e mais oito na região Nordeste, que terão suas bandeiras convertidas num período de 12 meses após o fechamento da transação. Dos 30 pontos comerciais, 14 possuem postos de gasolina, 22 são propriedade integral e oito são alugados.As lojas da rede Makro adquiridas estão distribuídas em 17 estados brasileiros e apresentaram vendas brutas de cerca de R$ 2,8 bilhões no ano passado.A conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições, incluindo o acordo dos proprietários das oito lojas alugadas, e a aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O fechamento da operação é esperado para o final de 2020.“Essa transação é um acelerador de crescimento para o Carrefour no Brasil. O Atacadão vai fortalecer sua presença geográfica e consolidar ainda mais sua presença nacional”, disse, em nota, Noël Prioux, presidente-executivo do Grupo Carrefour Brasil.Também em nota, o Makro afirmou que a venda das lojas está inserida em sua estratégia de buscar maior eficiência e rentabilidade.Com a concretização do negócio, a rede passa a ter 38 unidades, sendo que a empresa tem planos de se desfazer de 14 delas.Os negócios da empresa ficarão concentrados no estado de São Paulo, onde estão 24 lojas.A companhia afirma que irá investir na reforma e expansão de suas lojas e na construção de um novo centro de distribuição de perecíveis. Também prevê acelerar a integração entre canais online e offline.​Pertencente à holding holandesa SHV, o Makro tem 15 mil funcionários e 167 lojas na Argentina, no Brasil, na Colômbia, no Peru e na Venezuela. No ano passado, faturou € 3,0 bilhões (R$ 14 bilhões).Líder no atacarejo brasileiro, o Atacadão registrou vendas brutas de R$ 42 bilhões no ano passado.Em 2019, o Grupo Carrefour Brasil havia faturado R$ 62 bilhões em vendas brutas. São mais de 690 pontos de venda.O Brasil é o segundo maior mercado do Carrefour, atrás de seu país-sede, a França. Com 12 mil lojas em mais de 30 países, a rede teve receita de € 80,6 bilhões (R$ 377 bilhões) em 2019. ​