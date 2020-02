Carrefour adquire 30 lojas da rede Makro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupo Carrefour Brasil anunciou a aquisição de até 30 lojas da rede atacadista Makro pelo valor de R$ 1,95 bilhão. A compra faz parte de estratégia para acelerar a expansão do Atacadão, que hoje possui 187 lojas.Serão sete novas lojas no Rio de Janeiro e mais oito na região Nordeste, que terão suas bandeiras convertidas num período de 12 meses após o fechamento da transação. Dos 30 pontos comerciais, 14 possuem postos de gasolina, 22 são propriedade integral e oito são alugados.As lojas da rede Makro adquiridas estão distribuídas em 17 estados brasileiros e apresentaram vendas brutas de cerca de R$ 2,8 bilhões no ano passado.A conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições, incluindo o acordo dos proprietários das oito lojas alugadas, e a aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). O fechamento da operação é esperado para o final de 2020.Em 2019, o Grupo Carrefour Brasil havia faturado R$ 62 bilhões em vendas brutas.