Caixa tem falha no primeiro dia de liberação do FGTS emergencial

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trabalhadores queixam-se de falhas no aplicativo Caixa Tem para a liberação do FGTS emergencial e dizem que as travas têm impedido ou atrapalhado o acesso aos valores.

O calendário de pagamento da grana emergencial teve início nesta segunda-feira (29), com crédito na poupança social digital da Caixa para os nascidos em janeiro. O saque em dinheiro ou transferência para outros bancos só serão liberados a partir de 25 de julho.

A técnica de segurança do trabalho Erika Doelitzsch, 32 anos, diz que, ao acessar o ícone do saque emergencial do FGTS no aplicativo, recebeu a mensagem de que ela havia solicitado o cancelamento da liberação, mesmo sem ter feito nenhum pedido.

"Havia um link para pedir de novo, mas, ao clicar, o aplicativo fechava. Quando entrei no site para consultar, apareceu uma caixa de mensagem avisando que a liberação estava em processamento. Até agora, ainda não aparece o crédito para mim."

Nas redes sociais, os beneficiários também têm reclamado de não conseguir acessar o saldo disponível do FGTS emergencial.

"Não consigo ver meu saldo no Caixa Tem e faço aniversário em janeiro. Mandaram eu entrar no link do aplicativo e tirar foto do meu documento e enviar pelo WhatsApp da Caixa, mas até agora está em análise", diz um usuário do Twitter.

"Depois da atualização do dia 27 de junho, não consigo mais entrar no Caixa Tem. Várias pessoas estão com o mesmo problema que eu, com o mesmo erro", publicou outro internauta.

Mesmo aqueles que conseguiram acessar o Caixa Tem têm relatado dificuldades para movimentar a grana ou usar o aplicativo para outras funções, como pagar boletos.

"Não estou conseguindo pagar a minha conta da operadora de celular, está impossível", queixou-se uma trabalhadora no Twitter. "O Caixa Tem está pedindo email para mandar código, mas o bendito código nunca chega", diz outra. "Alguém também está com problema em relação ao Caixa Tem, que aparece que não existe cadastro para o CPF informado?", questiona ainda outro usuário.

FILA DE ESPERA

A criação de uma 'sala de espera virtual' no Caixa Tem também foi motivo de críticas por trabalhadores tentando movimentar a grana do FGTS emergencial.

"Por favor, aguarde. Você logo poderá acessar o aplicativo", diz a reprodução de uma tela de celular. Em outra imagem, há até uma estimativa de espera: "Horário previsto para entrar no aplicativo: mais do que uma hora".

"Até agora, nada. Não vê saldo, não paga nada e ainda tem que ficar mais de uma hora para ver essas informações", diz um jovem no Twitter.

"Estou no Caixa Tem e o tempo de espera passou de 35 para 52 minutos. Até virtualmente estão furando a fila", queixa-se uma usuária.

Caixa diz que houve instabilidade Em nota, a Caixa informa que o aplicativo Caixa Tem apresentou intermitências pontuais na manhã desta segunda (29), especificamente na funcionalidade para o pagamento de boletos, devido ao alto volume concentrado de solicitações.

"Todavia, os usuários puderam concluir as operações em novas tentativas ao longo do dia com a normalização do volume", acrescenta o banco.

A Caixa diz ainda que o Caixa Tem está disponível 24 horas por dia, todos os dias. "O banco implementa continuamente melhorias nas soluções de tecnologia, mas, considerando o grande volume de acessos, podem ocorrer intermitências no serviço nos momentos de maior concentração."

No Twitter, o conta oficial do banco (@Caixa) tem orientado os usuários a acessar o link http://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/caixatem/Paginas/default.aspx. O perfil também explica que é possível, dentro do próprio Caixa Tem, verificar as opções 'Preciso de ajuda' e 'Problemas com o cadastro'.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS

Os valores caem na conta conforme o mês de aniversário. Todos os trabalhadores com contas ativas ou inativas do FGTS poderão ser beneficiados. O valor máximo é de R$ 1.045, independentemente do saldo disponível na conta.

Para viabilizar o pagamento, a Caixa criará, automaticamente, a poupança social digital a todos os trabalhadores que têm grana no fundo. Antes da data de liberação do saque, a movimentação do recurso terá de ser feita pelo aplicativo Caixa Tem, por onde será possível pagar contas ou fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos.

Quando o saque for liberado - novamente seguindo calendário de acordo com o mês de aniversário-- o beneficiário também terá de utilizar o Caixa Tem para retirar o dinheiro em terminais de autoatendimento da Caixa ou em casas lotéricas. Antes de sacar, é preciso gerar um código para liberar a operação.

Quem não quiser receber o dinheiro nem ter a conta criada precisa informar o banco, pelos canais oficiais, até dez dias antes da liberação do crédito Caso o crédito já tenha sido depositado na poupança social digital, o trabalhador poderá solicitar o retorno do valor à conta do FGTS Se não houver movimentação na poupança social digital até o dia 30 de novembro, o valor voltará para a conta do FGTS com correção monetária