Caixa Seguridade cria nova empresa em parceria com Icatu Seguros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Seguridade firmou nesta acordo com a Icatu Seguros para criar uma empresa que irá atuar no ramo de capitalização.Segundo comunicado ao mercado desta segunda-feira (20), a nova companhia irá vender produtos de capitalização nas agências da Caixa Econômica Federal pelos próximos 20 anos.Títulos de capitalização não são considerados uma modalidade de investimento por analistas de mercado -se aproximam mais de um jogo devido aos sorteios que são oferecidos. Geralmente têm uma rentabilidade baixa e contratos com prazos de carência para o cliente resgatar o valor total aplicado.No fechamento da operação -que deve acontecer em janeiro de 2021- a Icatu deverá fazer um aumento de capital de R$ 180 milhões na nova sociedade. O valor será repassado à Caixa Econômica. A Icatu também pagará ao banco público um bônus anual correspondente a 75% do valor dos dividendos líquidos da nova companhia que excederem as metas estabelecidas no ano.A Caixa Seguridade terá 75% da nova companhia, e a Icatu, 25%. Gestão e governança serão compartilhadas entre as duas empresas.O fechamento da operação e a própria parceria ainda estão sujeitas às aprovações da Susep (Superintendência de Seguros Privados), pelo Banco Central e pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).A nova sociedade segue o acordo feito no início do mês entre a Tokio Marine e a Caixa Seguridade para a venda de seguro habitacional e residencial. Nesse contrato, a Tokio Marine também deterá 25% da participação na sociedade, e deve aportar R$ 1,5 bilhão no fechamento da operação (que também ocorrerá em janeiro de 2021).