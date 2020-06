Caixa paga superlote do auxílio emergencial neste sábado

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa paga, a partir deste sábado (27), um superlote do auxílio emergencial que envolve a liberação de valores da terceira parcela, além de verba da primeira e da segunda parcelas para quem ainda não recebeu.

Ao todo, serão depositados valores para 40,4 milhões de cidadãos até o sábado seguinte (4 de julho) referentes a todas as três parcelas. Somente neste sábado (27), 6,5 milhões poderão ter acesso ao dinheiro.

O dinheiro cai na conta de acordo com a data de nascimento do beneficiário. No entanto, neste primeiro lote, só será possível fazer a movimentação pela internet e só terá disponível o valor quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril e não faz parte do Bolsa Família. Os saques em dinheiro só sairão a partir do dia 18 de julho e vão até 19 de setembro.

O presidente do banco, Pedro Guimarães, informou ainda a liberação de um 4º lote da primeira parcela. O banco informa também que, além de pagar este lote da primeira parcela, vai liberar a grana da segunda parcela para quem já recebeu um dos lotes entre 16 e 29 de maio.

As liberações do dinheiro ocorrem aos poucos porque a Dataprev e o Ministério da Cidadania analisam, gradualmente, a elegibilidade de beneficiários. Ao receber essas novas informações, são formados os novos lotes, explica a Caixa.

AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA

Na noite de quinta-feira (25), em live, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes (Economia) anunciaram que haverá ampliação do programa. Os novos pagamentos, porém, serão menores, de R$ 500, R$ 400 e R$ 300.

Aprovado pelo Congresso em março e com início em abril, o pagamento do auxílio emergencial é feito para trabalhadores sem renda por causa da pandemia de coronavírus e envolve informais, MEIs, contribuintes individuais do INSS, inscritos no CadÚnico e beneficiários do Bolsa Família.

Confira o calendário da terceira parcela

Movimentação por meio do Caixa Tem (para compras e pagamento de boletos)

Data - Para nascidos em

27 de junho (sábado) - janeiro e fevereiro

30 de junho (terça) - março e abril

1º de julho (quarta) - maio e junho

2 de julho (quinta) - julho e agosto

3 de julho (sexta) - setembro e outubro

4 de julho (sábado) - novembro e dezembro

Saque em dinheiro e transferência para outros bancos

Data - Para nascidos em

18 de julho - janeiro

25 de julho - fevereiro

1 de agosto - março

8 de agosto - abril

15 de agosto - maio

29 de agosto - junho

1 de setembro - julho

8 de setembro - agosto

10 de setembro - setembro

12 de setembro - outubro

15 de setembro - novembro

19 de setembro - dezembro