Caixa paga lote extra da 1ª parcela do auxílio emergencial para 200 mil pessoas

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 200 mil pessoas receberam nesta sábado (6) mais um lote da primeira parcela do auxílio emergencial, divulgou a Caixa. A liberação foi feita a partir de pedidos solicitados entre abril e maio, pelo aplicativo ou site, e que estavam em reanálise.

"Hoje foi feito o crédito para mais 200 mil famílias. Recebemos essa semana mais um arquivo da Dataprev com 1,4 milhão de registros e, deles, 200 mil foram considerados elegíveis e foi feito o crédito neste sábado", disse Tatiana Thomé de Oliveira, vice-presidente de Governo do banco.

A primeira parcela está sendo paga para esses beneficiários na conta indicada no momento do cadastro e, caso não houver sido indicada conta, o recebimento será pela poupança digital.

"Não tem restrição ao saque ou à transferência. No dia do crédito, é possível usar tanto o recurso de forma eletrônica, pelo Caixa Tem, sacar, transferir ou usar com seu cartão de outro banco, se tiver sido indicada conta de outro banco", diz a vice-presidente da Caixa.

Ao todo, o banco já fez o pagamento da primeira e segunda parcelas para 58,6 milhões de pessoas (incluindo beneficiários do Bolsa Família, inscritos no CadÚnico e informais cadastrados pelo aplicativo ou site).

SEGUNDA PARCELA

A segunda parcela do auxílio emergencial está sendo paga, em dinheiro, até o próximo sábado (13), para quem fez o saque da primeira parcela até o dia 30 de abril.

Quem teve o primeiro pagamento após essa data ainda precisará esperar a divulgação do próximo calendário.