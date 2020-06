Caixa libera saque a todos que tiveram auxílio emergencial depositados na conta

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

A Caixa Econômica Federal libera hoje (15) os saques do auxílio emergencial a todos os que já receberam o depósito na poupança social digital .

Segundo o R7, antes separadas por mês de nascimento dos beneficiários, as retiradas agora são para todos até, pelo menos, a oficialização do início da terceira parcela aos que não são inscritos no Bolsa Família - que podem sacar a partir de quarta (17) , seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Depositada a todos os beneficiários do auxílio que não tiveram os R$ 600 (ou R$ 1.200, no caso de mães solteiras) aprovados com atraso até o último sábado (13), a segunda parcela tem agora o saque liberado a todos que já receberam o dinheiro na conta.