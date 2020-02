Caixa inicia pagamento do PIS para nascidos em março e abril na quinta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa inicia, na próxima quinta-feira (13), o pagamento do abono salarial do PIS (Programa de Integração Social) calendário 2019/2020, para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril.Os beneficiários com conta individual na instituição, além de cadastro atualizado e movimentação, tiveram o valor creditado nesta terça (11). As informações são da Agência Brasil.Segundo a Caixa, receberão o abono mais de 3,6 milhões de trabalhadores, totalizando R$ 2,7 bilhões em recursos injetados na economia. Os valores variam de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018.O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamentos 2019/2020 é 30 de junho deste ano.O valor do benefício pode ser consultado no Aplicativo Caixa Trabalhador, no site da Caixa ou pelo Atendimento ao Cidadão, no telefone 0800 726 0207.O banco disponibilizará cerca de R$ 16,5 bilhões para mais de 21,6 milhões de beneficiários até o final do calendário.Pode receber o benefício o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais), ano base 2018.