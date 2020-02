Caixa, BB e Petrobras não estão nos planos de privatização do governo, diz secretário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercado, Salim Mattar, disse que Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras não estão nos planos de privatização do governo."Vamos vender tudo o que é possível, e deixar essas empresas para o final", disse ele durante o evento CEO Conferece Brasil 2020 do banco BTG Pactual, nesta terça-feira (18).Segundo ele, Casa da Moeda e Correios são as empresas estatais que têm atraído mais interesse de estrangeiros para participar das privatizações.Mattar afirmou ainda que a Eletrobras será privatizada em 2020 e que o governo tem grande aliados no Senado e na Câmara dos Deputados."Estamos alinhavando e finalizando a melhor modelagem para o mercado e para o governo. Temos que vender a perda de controle pelo melhor valor possível, zelando pelo bem público. Teremos a modelagem pronta nos próximos dias", disse.A participação de Mattar no evento estava prevista para a quarta-feira (19). Segundo a agenda do evento o horário seria ocupado pelo banqueiro André Esteves, um dos fundadores do BTG Pactual.Segundo a assessoria de imprensa do banco, o secretário pediu para trocar por ter uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira (19).