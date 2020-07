Caixa antecipa saque do auxílio emergencial do 3º lote

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta (10) a antecipação do calendário de saque em dinheiro aos beneficiários que estão recebendo a primeira parcela do auxílio emergencial, cujo pagamento foi aprovado no início de junho.

Essas pessoas, que pertencem ao terceiro lote de cadastros aprovados que a Caixa recebeu da Dataprev (empresa de tecnologia da Previdência), teriam originalmente a liberação do saque em espécie concluída em 18 de julho. Agora, o calendário terminará na próxima terça-feira (14).

No novo calendário, os beneficiários nascidos entre julho e setembro poderão sacar a partir da próxima segunda-feira (13). Já os nascidos entre outubro e dezembro poderão fazer a retirada de terça-feira (14) em diante.

Entre 16 e 17 de junho, os valores de R$ 600 e R$ 1.200 já haviam sido depositados para esse público na poupança digital da Caixa, de maneira escalonada, conforme a data de aniversário do beneficiário.

O calendário de saque em dinheiro teve início no dia 6 de julho. Contudo, a previsão inicial era que ele se estendesse até o dia 18 de julho, quando os nascidos em dezembro seriam autorizados a sacar.

Nas datas disponíveis para saque, havendo eventual saldo existente, o valor será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário indicou, sendo poupança da Caixa ou conta em outro banco.