Brasileiros ficam sem fazer pagamentos com app da caixa

Wilson Lima e a solidão do Poder

Beneficiários do auxílio emergencial tiveram problemas nesta segunda-feira (6) para fazer movimentações no aplicativo Caixa Tem.

Com as limitações para movimentar o valor do auxílio emergencial, o aplicativo passou a ser a única forma de fazer pagamentos, entretanto, milhões de pessoas relataram que não conseguiram realizar transferências ou pagar contas..

A Caixa Econômica informou que o problema aconteceu porque havia muitos usuários acessando.