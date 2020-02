Brasil pode demorar até 10 anos para recuperar grau de investimento, diz Fitch

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fitch Ratings, agência de classificação de risco, sinalizou que o Brasil só recuperará a nota de crédito que tinha pré-crise no médio e longo prazo. Entre 2008 e 2014, o Brasil recebeu da agência o chamado grau de investimento, uma espécie de selo de bom pagador dado a países que têm economias e contas públicas ajustadas.Atualmente, pelos critérios da Fitch, o Brasil está três degraus abaixo do grau de investimento, classificado na categoria grau especulativo, com a nota BB-.Segundo a diretora sênior de ratings soberanos das Américas da agência, Shelly Shetty, ainda que a média de recuperação dessa nota seja de seis anos, não é uma regra. "Países como a Colômbia e o Uruguai, por exemplo, demoraram de 10 a 11 anos para recuperarem o grau de crédito", disse em evento promovido nesta quinta-feira (6).A última atualização da nota de crédito brasileira pela Fitch foi em novembro de 2019, quando a agência confirmou uma nota BB- com perspectiva estável.Segundo a executiva, mesmo com a sinalização de que a atividade econômica do país deva ser melhor em 2020, ainda existem pontos que preocupam, como o desafio de aprovação das reformas em ano eleitoral e a confiança empresarial e do consumo."Existem riscos políticos e riscos sobre a capacidade de aprovar as reformas. Estaremos olhando para isso e para o processo de consolidação fiscal e procurando sinais que nos deixem mais confiantes de que a dívida [pública] brasileira vai se estabilizar no médio prazo", afirmou.Shetty elogiou a posição cambial e o atual patamar de juros no Brasil -reduzido para 4,25% ao ano na última reunião do Copom nesta quarta (5)-, mas afirmou que o país ainda caminha para uma relação dívida/PIB (Produto Interno Bruto) alta até 2022.A projeção da Fitch para o crescimento da atividade econômica é de 2,2% para este ano.