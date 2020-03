Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bosch afirma que vai dar férias coletivas a seus funcionários a partir da próxima segunda-feira (30). O retorno às atividades, segundo a empresa, está marcado para o dia 20 de abril, mas poderá ser alterado.

"O desenvolvimento das operações do grupo no país dependerão fortemente do desenrolar futuro desse cenário", diz a empresa em nota.

Segundo a Bosch, a medida, adotada em meio à pandemia do novo coronavírus, valerá para cerca de 8.000 trabalhadores.