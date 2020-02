Bolsonaro substitui Canuto por Rogério Marinho no Desenvolvimento Regional

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) decidiu nesta quinta-feira (6) exonerar o ministro Gustavo Canuto do Desenvolvimento Regional. Ele será substituído pelo atual secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, principal articulador da reforma da Previdência.A troca foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União, publicada no fim da tarde.Canuto estava desgastado com Bolsonaro. Desde o ano passado, o presidente vinha se queixando de seu desempenho e cogitava retirá-lo da pasta.