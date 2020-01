Bolsonaro nega, via Twitter, criação de duas praças de pegádio na Via Dutra

O presidente Jair Bolsonaro negou nesta terça-feira, 21, que serão criadas, na Rodovia Nova Dutra, praças de pedágio adicionais em Guarulhos (SP) e na região de Barra Mansa (RJ). A declaração contradiz frontalmente informações apresentadas na semana passada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em audiências públicas sobre o projeto de concessão da BR-116/101/RJ/SP do Sistema Rodoviário Rio de Janeiro-São Paulo, trecho que engloba a Nova Dutra.

"Por ocasião da renovação da concessão da Rodovia, que vence em 2021, nosso Governo proporá não só a diminuição do valor do pedágio, bem como não permitirá a construção de novas praças para sua cobrança", acrescentou o presidente em sua conta no Twitter.

A atual concessão da BR-116/RJ/SP, administrada pela Concessionária Rodovia Presidente Dutra S/A - controlada pelo Grupo CCR -, se encerra no dia 28 de fevereiro de 2021. É a maior concessão rodoviária do País em termos de volume médio diário de tráfego, na casa dos 42 mil veículos.

Na última sexta-feira, durante uma sessão pública em São Paulo que seria a terceira e última da ANTT para tratar do novo leilão, o gerente de Regulação e Outorgas de Rodovias da agência, Marcelo Fonseca, apontou que dois novos encontros ocorrerão em São Paulo, contemplando a área do Vale do Paraíba, e um terceiro será na região BR-101, no Rio de Janeiro. Os locais e datas ainda não foram definidos, mas respeitarão o cronograma atual do projeto.