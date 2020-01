Bolsonaro diz que reforma administrativa pode ser enviada junto com a tributária ao Congresso

DÉLI, ÍNDIA (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista em Déli, na Índia, onde está em visita oficial, que a reforma administrativa "está praticamente pronta" e pode ser enviada ao Congresso ao mesmo tempo que a tributária."A reforma administrativa está praticamente pronta, só falta conversar e ter a última palavra com o ministro Paulo Guedes", disse Bolsonaro neste domingo (26).Segundo o presidente, é possível que o governo mande a reforma administrativa e a tributária para o Congresso ao mesmo tempo."Tem que aproveitar, porque tem eleições municipais e a partir de junho. Pode mandar as duas juntas, não tem problema nenhum", disse. "Tanto faz a ordem, o Paulo Guedes decide."Indagado sobre os erros do Enem, Bolsonaro afirmou que quem poderia falar sobre o assunto é o ministro da Educação, Abraham Weintraub."Sempre há erros no Enem, sempre há. A Justiça vai decidir o que tem que fazer."Na sexta-feira (24), em entrevista após chegar a Déli, Bolsonaro afirmou que não haverá nenhum imposto do pecado, sobre bebidas açucaradas, álcool e cigarro, contradizendo o ministro da Economia. Paulo Guedes havia pedido que sua equipe estudasse a possibilidade de tributar esses produtos.