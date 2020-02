Bolsonaro confirma viagem aos EUA para tentar trazer fábrica da Tesla para o Brasil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou nesta sexta-feira (21) que irá aos Estados Unidos em março para tentar atrair para o Brasil uma fábrica da Tesla, montadora americana de veículos elétricos."Em março estarei nos Estados Unidos. Em nossa extensa agenda a possibilidade da Tesla no Brasil", publicou o presidente da República em uma rede social nesta manhã.A postagem de Bolsonaro veio acompanhada da imagem de uma planta da empresa com o título "Governo quer instalar no Brasil fábrica da montadora norte-americana de veículos elétricos Tesla.Na quinta-feira (20), o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, já havia publicado em uma rede social que havia este interesse do Brasil.O parlamentar afirmou ter participado de videoconferência com o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o ministro-conselheiro da embaixada dos EUA no Brasil, William Popp, "tratando de atrair para o Brasil fábrica da americana Tesla, empresa de tecnologia renovável que produz baterias e carros elétricos".Na semana passada, de acordo com a agenda oficial de Pontes, ele se reuniu com o deputado Daniel Freitas (PSL-SC) e o diretor de Desenvolvimento Econômico de Criciúma (SC), Claiton Pacheco Galdino para desenhar um planejamento para contatar representantes da Tesla.