Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta (26), as principais Bolsas globais tiveram o terceiro dia de alta com a aprovação do pacote americano de estímulo econômico de US$ 2 trilhões. A sequência positiva levou o Ibovespa, maior índice acionário do Brasil, e o índice Dow Jones, em Nova York, a subirem 3,67% e 6,38%, respectivamente, o que os fez sair, tecnicamente, do "bear market" (mercado do urso, numa tradução livre).

Entre analistas, a figura do urso é uma alusão ao movimento do mercado que derruba o preço dos ativos -ao contrário do touro "bull market", símbolo de Wall Street, que lança os preços para cima. Uma Bolsa entra em bear market quando cai 20% abaixo do seu recorde recente e sai dele quando se valoriza 20% em relação à mínima recente.

O Ibovespa entrou em bear market em 9 de março e o Dow Jones, no dia 11, ambos atingido sua mínima recente na segunda (23). Nos últimos três dias, o índice brasileiro subiu 22%, indo a 77.709 mil pontos, e o americano, 21%.

A recuperação do Dow Jones foi a mais rápida da história, na maior alta em apenas três pregões desde 1931, de acordo com a Bloomberg. À época, o índice se recuperava da crise de 1929.

Segundo analistas, porém, a forte alta dos últimos três dias não representa uma mudança na tendência de queda do mercado, já que não há indício de declínio no avanço da Covid-19, que tem paralisado a economia global.

O índice S&P 500 e a Bolsa de tecnologia Nasdaq, que subiram 6,24% e 5,60% nesta quinta, ainda estão em bear market.

Os ganhos da sessão refletem a aprovação do projeto de lei trilionário no Senado americano na noite de quarta (25).

A medida para ajudar desempregados e indústrias afetadas pelo coronavírus, além de fornecer bilhões de dólares para a compra de equipamento médico, será votado na Câmara dos Deputados na sexta, para depois ser sancionada pelo presidente Donald Trump.

O avanço do socorro econômico ofuscou o número recorde de pedidos de seguro-desemprego nos EUA. Na semana passada, 3,28 milhões de trabalhadores americanos solicitaram o benefício dado o efeito da Covid-19 sobre a economia.

A marca põe um fim a 10 anos de expansão no nível de emprego no país. O recorde semanal anterior, de 695 mil, era de outubro de 1982.

O dado alarmante levantou a possibilidade de mais estímulos à economia. O presidente do Fed, banco central americano, Jerome Powell, disse nesta quinta que o banco irá agir "agressivamente" para manter empresas e famílias em atividade.

Investidores reagiram positivamente e a versão a risco diminuiu. A cotação comercial do dólar cedeu 0,67% e foi a R$ 5,0000. O turismo está a R$ 5,0940 na venda.