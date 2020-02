Bolsa fecha em queda de 7% com coronavírus e se aproxima de perdas do Joesley Day

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira voltou do feriado de Carnaval com forte queda de 7%, a 105.718 pontos, menor patamar desde outubro.A desvalorização é a maior desde o Joesley Day, quando a Bolsa caiu 8,8% após divulgação de uma gravação comprometedora entre o presidente e o empresário Joesley Batista, em 18 maio de 2017.Em termos nominais, a perda de pontuação da Bolsa nesta quarta foi superior a queda de 2017. Foram 7.647 pontos a menos para o Ibovespa nesta sessão contra 5.943 pontos de cerca de três anos atrás.O índice reflete as fortes quedas dos mercados globais nos últimos dias, devido ao aumento de casos do coronavírus fora da China, especialmente na região mais industrializada da Itália.Com o avanço da doença em importantes polos industriais e financeiros, aumenta a percepção de que o crescimento da economia global pode ser menor que o esperado para este ano.Em reflexo, a cotação do dólar fechou em alta de 1,3%, a R$ 4,45, novo recorde nominal (sem considerar a inflação). Na sessão, é a moeda que mais se desvaloriza dentre as principais divisas nesta quarta.Meia hora após a abertura das negociações no Brasil, o Ibovespa registrava retração era de 5% com R$ 3,3 bilhões negociados nos 30 primeiros minutos do pregão, volume acima da média. Ao final do dia, o giro financeiro foi de R$ 33 bilhões, R$ 8 bilhões a mais que a média diária para o ano.O movimento reflete a queda de 6,4% do fundo de índice (ETF) que replica o Ibovespa em dólar (iShares MSCI Brazil) na Bolsa de Nova York entre segunda (24) e terça (25), enquanto as negociações brasileiras permaneceram paralisadas pelo feriado.Nos dois últimos dias, os recibos de ações (ADRs) de Petrobras e Vale negociados em Nova York caíram 8,8% e 10%, respectivamente. Os ADRs da Gerdau acumulam queda de 8,6%, e os do Bradesco, de 5%.​Nesta quarta, as ADRs da Petrobras caíram 2% e as da Vale, 1,3%. O iShares MSCI Brazil caiu 1,4%.No Bolsa brasileira, as ações preferenciais da Petrobras (mais negociadas) despencaram 10%, a R$ 26,21. As ordinárias (com direito ao voto) recuaram 9,95%, a R$ 27,78.Vale caiu 9,5%, a R$ 45,35 e Gerdau, 10,5%, a R$ 17,10. Ações ordinárias do Bradesco caíram 7,3%, a R$ 27,22.As maiores quedas são de companhias aéreas, que estão entre os setores mais afetados. Para evitar o contágio, pessoas adiam ou cancelam viagens. As ações da Gol despencaram 14,3%, a R$ 28,98. As da Azul, 13,3%, a R$ 48,25.A valorização reflete o temor de investidores aos impactos econômicos do coronavírus. Nos últimos dias, a doença se alastrou pela Europa, em especial, na Itália. Na terça (25), foi confirmado o primeiro caso no Brasil."O problema chegou mais perto da gente, o que deixa todo mundo mais alarmado. O primeiro trimestre da China está comprometido e certamente vai haver um impacto do coronavírus na economia brasileira, mas ele ainda é difícil de mensurar”, afirma Eduardo Cavalheiro, gestor na Rio Verde Investimentos.Cavalheiro, porém, não fez mudanças no fundo da gestora (Rio Verde Small Caps FIA). “Não tendemos a agir logo no primeiro momento. Não dá para saber o quanto as coisas vão piorar. Precisamos piorar para poder analisar melhor, nosso fundo olha o longo prazo. De três a cinco anos.”Betina Roxo, analista da XP, também afirma que o coronavírus não muda os fundamentos de boas empresas a médio e longo prazo. “Ainda estamos em um momento de incerteza sobre quais serão os impactos. Pode ser que o mercado continue volátil no curto prazo, com pressão, mas, no longo prazo, o cenário para a Bolsa é favorável”. ​Para conter a alta do dólar, o Banco Central (BC) anunciou leilão extraordinário de 10 mil contratos de swap cambial nesta quarta, das 13h30 às 13h40, que totalizam US$ 500 milhões. Na quinta (26) serão ofertados 20 mil contratos das 9h30 às 9h40, que equivalem a US$ 1 bilhão.Na prática, a operação promove o aumento da oferta da moeda, já que o BC oferece contratos que remuneram o investidor pela variação cambial, o que ajuda a reduzir o preço do dólar.No exterior, após dois dias de fortes quedas, as Bolsas tiveram movimentos mais amenos. Nos Estados Unidos, Dow Jones caiu 0,46% e S&P 500, 0,4%. Nasdaq teve alta de 0,2%.O índice Stoxx 50, que reúne as maiores empresas da Europa, fechou em leve alta de 0,14%. Londres subiu 0,35% e Itália, 1,44%. Frankfurt caiu 0,12%.