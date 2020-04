Bolsa fecha em alta de 1,37% e vai ao maior patamar desde 13 de março

Wilson Lima, o governador do lockdown

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (14), a Bolsa de Valores brasileira fechou em alta de 1,37%, a 79.918 pontos, maior patamar desde 13 de março. A valorização é fruto da melhora de dados econômicos chineses e da retomada de atividades em meio à desaceleração de novos casos de Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos.

Na China, as exportações caíram 6,6% em março sobre o ano anterior, melhorando ante a queda de 17,2% em janeiro e fevereiro. Economistas projetavam queda de 14% dos embarques em março.

As importações recuaram 0,9% sobre o ano anterior, também melhor do que a expectativa de queda de 9,5%, o que a alfândega chinesa atribuiu à melhora da demanda doméstica. As importações haviam caído 4% nos dois primeiros meses do ano.

No ocidente, conforme o número de novos casos do coronavírus desacelera, aumentam as expectativas de retomada das atividades.

Dez países europeus já começaram a relaxar suas medidas de quarentena ou marcaram datas para isso (Eslováquia, República Tcheca, Áustria, Itália, Espanha, Noruega, França, Bélgica, Dinamarca e Polônia).

Na segunda (13), três estados na costa oeste dos EUA, liderados pela Califórnia, e sete na costa leste, liderados por Nova York, afirmaram que desenvolverão planos coordenados de reaberturas regionais.

Investidores também esperam que o presidente americano Donald Trump anuncie um plano federal para a retomada.

O cenário de melhora levou Wall Street a fortes altas. Dow Jones subiu 2,4%, S&P 500, 3% e Nasdaq, 4%.

Impulsionadas também por maior demanda do ecommerce durante a quarentena, as ações da Amazon tiveram forte alta de 5,3% e foram ao recorde de US$ 2.283,32 (R$ 11.848,15).

Já o petróleo teve forte queda. O mercado considera que os cortes de produção promovidos pela Opep+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados) não serão suficientes para estabilizar o preço da matéria-prima, já que a defasagem na demanda deve ser maior. Investidores também temem o relatório semanal de estoques do óleo nos EUA, divulgado na quarta. O barril do Brent cai 5,26%, a US$ 30,07.

Já o dólar teve um dia volátil, oscilando entre R$ 5,15 na mínima e R$ 5,21 na máxima. Ao fim da sessão fechou a R$ 5,1890, leve alta de 0,11%.