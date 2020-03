O dia de amanhã com o Covid -19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma palestra ministrada pelo bilionário Bill Gates, 64, há cerca de cinco anos, voltou a circular na internet nos últimos dias. No vídeo, ele fala sobre o risco de uma epidemia global e sobre como a população não estava pronta para evitar a disseminação de um possível vírus mortal.

"Se alguma coisa pode matar 10 milhões de pessoas nas próximas décadas, é mais provável que seja um vírus altamente infeccioso do que uma guerra. Não mísseis, mas micróbios", afirmou Gates durante uma das edições da palestra Ted Talks.

Segundo o bilionário, a sociedade tem investido muito dinheiro em detonadores nucleares, mas muito pouco em sistemas capazes de evitar uma epidemia. Ele afirma que uma pessoa poderia levar o suposto vírus a um avião ou a um supermercado, disseminando ele -seja um vírus natural, como o Ebóla, ou uma ameaça ligada ao bioterrorismo.

Algumas pessoas têm recordado a palestra do empresário na redes sociais, comentando que ele previu a pandemia da Covid-19, que começou na China, ainda no final do ano passado, e já atinge todos os continentes. No Brasil, já são mais de 600 pessoas confirmadas com a doença e sete mortes.

Segundo a revista Forbe, Gates, que é o segundo homem mais rico do mundo, com uma fortuna superior a US$ 103,6 bilhões (cerca de R$ 520 bi), anunciou que a Fundação Bill e Melinda Gates doará US$ 100 milhões (carca de R$ 502 mi) para ajudar na detecção, isolamento e tratamento do vírus em nível global.