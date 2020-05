BC libera primeira remessa de empréstimo com letra financeira a 27 bancos

Coronavírus x política e poder

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Banco Central liberou a primeira remessa de empréstimos garantidos por letra financeira a 27 bancos nesta terça-feira (12). Foram liberados R$ 17,5 bilhões.

Os recursos ficarão disponíveis às instituições nesta quarta-feira (13).

A modalidade faz parte do pacote de R$ 1,2 trilhão lançado pelo BC para injeção de liquidez no sistema financeiro como enfrentamento da crise do novo coronavírus.

Liquidez é a quantidade de recursos disponíveis no sistema financeiro. Quanto mais dinheiro em caixa, maior o potencial de gerar crédito.

A autorização de empréstimo do BC às instituições financeiras garantido por letra financeira representa mais da metade desse pacote, com potencial de R$ 650 bilhões, segundo a autoridade monetária.

Na prática, a instituição emite uma letra financeira em cima de sua carteira de crédito e dá em garantia para tomar empréstimo junto ao BC.

É uma linha temporária com compromisso de recompra em até um ano.

A próxima remessa, chamada de tranche, será avaliada no final do mês.

As parcelas seguintes serão liberadas até o fim do ano e poderão chegar, no total, a até 100% do patrimônio da instituição.

O BC não divulgará o nome das instituições contempladas por sigilo bancário.