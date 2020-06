BC deve lançar novas medidas para o crédito

Covid entra no bumbódromo, isola artistas e ‘mata’ festival

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, afirmou ontem que o crédito para as pequenas e médias empresas do País está "fluindo", mas acrescentou que a procura está mais forte, o que, em sua visão, gera a "incompreensão" de que os bancos não estão emprestando.

Para ele, está "aumentando legal" a oferta. "As empresas não têm caixa. Mas está fluindo, está chegando nas pequenas? Está. A gente vai aperfeiçoar algumas coisas, mas a gente tem notado que está chegando sim nas pequenas empresas, está funcionando direitinho. É uma das incompreensões que a gente está achando injusta. Está indo, mas por que as pessoas reclamam? Porque a demanda por crédito subiu tanto que a oferta, apesar de ter subido bastante, não está conseguindo satisfazer o surto imenso de demanda", declarou.

Em videoconferência promovida pela XP Investimentos, o diretor do BC também afirmou que o a instituição está trabalhando para aumentar a oferta de crédito, e acrescentou que novas medidas devem ser anunciadas neste sentido, mas não quis antecipá-las:"O BC pode fazer a mais. Eu vou me limitar à resposta porque a gente vai anunciar coisas a mais em breve. Não posso dar 'spoiler' aqui."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.