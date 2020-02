BC da China injeta 500 bi de yuans em liquidez por meio de recompra reversa

O Banco do Povo da China (PBoC) injetou 500 bilhões de yuans de liquidez no sistema bancário nesta terça-feira por meio de operações de recompra reversa após já ter oferecido uma grande quantidade de fundos na véspera.

O BC chinês disse ter oferecido 380 bilhões de yuans por meio de operações de recompra reversa de sete dias e 120 bilhões de yuans por meio de operações de 14 dias. As taxas de juros desses acordos de financiamento de curto prazo permanecem inalteradas após o PBoC ter cortado as taxas em 10 pontos-base na segunda-feira, 3.

Depois de um feriado de ano-novo lunar estendido, o banco central havia injetado 1,2 trilhão de yuans em liquidez na segunda-feira por meio de operações de recompra reversa para estimular mais empréstimos a empresas se esforçando para lidar com o surto de uma cepa mortal de coronavírus e com as medidas do governo para conter a propagação do vírus.