BC americano sai em socorro do mercado após semana de perdas históricas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na pior semana para as Bolsas americanas desde a crise de 2008, o Fed (Banco Central americano) saiu em socorro do mercado financeiro ao sinalizar que pode cortar juros para conter a retração da atividade econômica com o coronavírus."Os fundamentos da economia americana permanecem fortes. No entanto, o coronavírus apresenta riscos crescentes para a atividade econômica. O Fed está monitorando de perto os desenvolvimentos e suas implicações para as perspectivas econômicas. Usaremos nossas ferramentas e agiremos conforme apropriado para apoiar a economia", afirmou Jerome Powell, presidente do Fed, em comunicado emitido na tarde desta sexta-feira (28), enquanto as Bolsas americanas caíam mais de 3%.Desde segunda, uma cesta de quase 7 mil ações, incluindo mercados desenvolvidos e emergentes, perdeu quase US$ 6 trilhões, ou mais de 10% de seu valor de mercado, segundo o Refinitiv DataStream.De acordo com a Bloomberg, os 500 investidores mais ricos do mundo perderam US$ 444 bilhões (R$ 1,9 trilhão). Os três mais ricos -Jeff Bezos, fundador da Amazon, Bill Gates, fundador da Micorsoft e o presidente da Louis Vuitton, Bernard Arnault- perderam, juntos, cerca de US$ 30 bilhões (R$ 134,52 bilhões).A declaração de Powell, contudo, ocasionou uma reviravolta no mercado. A Bolsa brasileira fechou em alta e o dólar reduziu a valorização. Dow Jones fechou em queda de 1,4% e S&P 500, de 0,8%. Nasdaq encerrou estável. Na semana, os índices americanos acumulam desvalorizações de 12,3%, de 11,5% e de 10,5%, respectivamente, as maiores desde outubro de 2008.Apesar da alta de 1,15% nesta sexta, a Bolsa brasileira teve queda de 8,36% na semana, o pior recuo semanal desde maio de 2017, na semana do chamado Joesley Day —forte queda do Ibovespa após divulgação de uma gravação comprometedora entre o então presidente Michel Temer (MDB) e o empresário Joesley Batista. Naquela semana, a Bolsa caiu 8,2%.Na semana, a Petrobras, maior empresa do Ibovespa, caiu 13% e perdeu R$ 48,82 bilhões em valor de mercado. A Vale recuou 11,6% e perdeu R$ 30,75 bilhões.Nos três dias de grande oscilação do mercado, o Ibovespa teve um giro financeiro muito acima da média. Nesta sexta, foram transacionados R$ 39,75 bilhões, R$ 15 bilhões acima da média diária para o ano.No mês, a queda de 8,5% em fevereiro é a pior desde a paralisação dos caminhoneiros, que fez a Bolsa despencar 10,87% em maio de 2018. No ano, o Ibovespa cai 10%, o pior desempenho desde 2015, quando a Bolsa caiu 13,3%.Apesar dos riscos do coronavírus e de dados fracos da economia brasileira, a XP Investimentos mantém a projeção de 140 mil pontos para o Ibovespa neste ano e afirma que a estimativa só deve mudar se os lucros das empresas listadas for afetado por um crescimento menor da economia.Segundo Fernando Ferreira, estrategista-chefe da corretora, mesmo com um crescimento menor da economia, as empresas listadas na Bolsa podem, como em outros momento de crise, continuar crescendo e tendo lucro.Segundo ele, o ajuste no mercado de ações brasileiro é similar ao que ocorreu em outros grandes mercados e que a Bolsa brasileira continua mais barata em relação a outros países.“Nesse cenário de juro baixo por um tempo longo ainda existe um fluxo para vir para ativos de risco. As pessoas vão ter de sair da zona de conforto e ter uma carteira de mais risco. Tem muito dinheiro que pode eventualmente migrar para Bolsa”, afirma Ferreira.A recuperação do Ibovespa nesta sexta, após dois dias de fortes quedas, -7% na quarta e -2,6% na quinta, foi impulsionada pela declaração do Fed. No pior momento da sessão, a Bolsa chegou a perder o patamar histórico de 100 mil pontos, com queda de 3%.Nesta sexta, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o alerta de risco de disseminação e impacto global do coronavírus para "muito alto". Nos últimos dias, multiplicaram-se as revisões em projeções econômicas e para resultados de empresas devido a paralisação das economias para evitar a propagação da doença.A possibilidade de juros mais baixos nos Estados Unidos também aliviou a cotação do dólar, que chegou a R$ 4,515 na máxima do dia, mas fechou a R$ 4,484, alta de 0,15%. O patamar é o terceiro recorde seguido na semana, em que a divisa acumulou alta de 2%.No ano, o dólar sobe 11,6% ante o real. No período, a divisa brasileira é a segunda moeda emergente que mais se desvaloriza ante o dólar, atrás apenas do rand sul-africano. Em 2019, o dólar teve alta de 4%.Nesta sexta, o ​Banco Central voltou a atuar para conter a alta da moeda, realizando oferta líquida de 20 mil contratos de swap cambial tradicional, equivalente a US$ 1 bilhão.Além disso, a autarquia fez a rolagem integral de todos os US$ 3 bilhões ofertados em linhas de dólares com compromisso de recompra e de 13 mil contratos de swap cambial para rolagem do vencimento abril.Além do coronavírus, a Selic na mínima histórica também contribui para o dólar elevado por meio do carry trade, prática de investimento em que o ganho está na diferença do câmbio e do juros. Nela, o investidor toma dinheiro a uma taxa de juros menor em um país, no caso, os EUA, para aplicá-lo em outro, com outra moeda, onde o juro é maior, o Brasil. Com a Selic a 4,25% ao ano, essa operação deixa de ser vantajosa e estrangeiros retiram seus recursos, em dólar, do país, o que eleva a cotação.De acordo com cálculos do economista sênior da XP Marcos Ross, a taxa de câmbio para o Brasil neste momento, considerando apenas questões econômicos, como diferencial de juros e de crescimento, seria de R$ 4,12 (estimativa de taxa de câmbio estrutural).“Essa diferença de R$ 4,5 para R$ 4,12 parece ser muito por conta de um cenário de preocupação com uma economia que não retoma, com aversão a risco [por conta do coronavírus], desaceleração da agenda de reformas”, afirma Ross.Ele cita ainda a possibilidade de um novo corte de juros no Brasil, embutida no preço dos títulos públicos, o que gera expectativa de um aumento no diferencial de juros com os EUA.“No longo prazo, deveria ter uma volta [do câmbio], mas a gente ainda está em um cenário extremamente incerto.”A XP mantém a previsão de crescimento do PIB brasileiro em 2,3% para 2020, mas avalia que aumentaram as chances de um crescimento menor.“Temos um histórico de três anos crescendo na casa de 1%. A gente começa o ano com uma expectativa, e ela vai se deteriorando. Esse ano não parece muito diferente.”Além do Fed, o Banco Central Europeu (BCE) também disse monitorar o efeito do cornavírus na economia. Segundo o presidente do banco central da Lituânia, Vitas Vasiliauskas, a autoridade não espera tomar qualquer ação em relação ao coronavírus em sua próxima reunião do Conselho, marcada para 12 de março, mas poderá convocar uma reunião de emergência.Neste momento, o BCE tem uma "abordagem de esperar para ver", disse Vasiliauskas em uma conferência de imprensa em Bruxelas na quinta (27).