Começa nesta quinta-feira regularização de contas suspensas do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal anunciou que a regularização das contas de beneficiados do auxílio emergencial, suspensas por fraudes ou por inconsistências cadastrais, poderão ser regularizadas a partir desta quinta-feira (23). O banco não informou a quantidade de contas suspensas, com a justificativa de que há uma investigação em curso. Só o Ministério da Cidadania pediu a suspensão de mais de 1,3 milhão de contas.

51% das contas suspensas são por suspeitas de fraudes. Os beneficiários serão informados no aplicativo Caixa Tem, e precisarão ir às agências do banco para regularizar a situação.

Pedro Guimarães, presidente da Caixa, afirma que a regularização por fraude se dará a partir do calendário de pagamentos, de acordo com o mês do aniversário do cliente.

Os outros 49% de suspensões são por inconsistência cadastral. Nesse caso, os beneficiários serão avisados da necessidade de enviar nova documentação para liberação das contas pelo próprio aplicativo Caixa Tem, sem precisar ir à uma das agências do banco. Pelo aplicativo, será indicado um número de whatsapp para envio dos documentos.

Pedro Guimarães explica como será o processo para regularização cadastral.

Nesta quarta-feira, beneficiários do auxílio emergencial nascidos em janeiro começaram a receber os pagamentos do benefício. O saque em dinheiro para quem nasceu em janeiro só começa neste sábado. Na sexta-feira, será a vez de quem nasceu em fevereiro receber o pagamento.

A Caixa também anunciou uma ampliação do prazo de suspensão do financiamento imobiliário a partir da próxima segunda-feira. Os clientes poderão suspender o pagamento por mais 60 dias, totalizando 6 meses de interrupção. Mas para isso, eles devem solicitar a suspensão pelo aplicativo Caixa habitação ou pelo telefone 0800 726 0505.