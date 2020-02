Aprovados em concurso do INSS pedem nomeação na Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aprovados no último concurso do INSS realizado em 2015 estão indo à Justiça para pedir sua nomeação, segundo informações da Condsef (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal).Nas ações, os candidatos aprovados pedem sua nomeação sob o argumento de haver vagas disponíveis e de déficit de pessoal no INSS. Com uma fila de 2 milhões de benefícios, o INSS terá que chamar servidores aposentados e militares para conter a crise.A validade do concurso público expirou em agosto de 2018, mas candidatos que entraram com ações individuais já conseguiram a posse, segundo a confederação. Grupos que ajuizaram ações coletivamente ainda aguardam decisões judiciais.Segundo integrantes de uma comissão de excedentes do concurso do INSS que conversaram com reportagem, mas não quiseram se identificar, o órgão deixou o concurso expirar e não deu explicações sobre o caso, mesmo com déficit de trabalhadores. As ações foram iniciadas antes de o concurso expirar, segundo os integrantes.Com o anúncio da contratação de 7 mil militares para uma força-tarefa no INSS, o grupo pretende cobrar ainda mais a resolução do caso. A comissão já fez diversas manifestações em Brasília, reivindicando as nomeações.Em nota, a Condsef diz repudiar a decisão do governo de contratar militares para prestar atendimento no INSS. Eles afirmam que a ação trará a desvalorização do servidor público e do órgão e pedem que, no lugar disso, o governo realize novos concursos públicos para provimento das vagas ociosas, com mão de obra capacitada.Questionado pela reportagem sobre os casos judiciais, o INSS não comentou e informou apenas que o concurso expirou em 5 de agosto de 2018.