Apple lança iPhone 'popular' com preço inicial de R$ 3.700

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apple lançou nesta quarta-feira (15) a segunda geração do iPhone SE, considerado o aparelho de melhor custo-benefício pela empresa.

Com preço inicial de R$ 3.700 (pouco mais que a metade do valor do iPhone 11 Pro) e ainda sem data de estreia no Brasil, o smartphone ressuscita o botão físico para desbloqueio e traz uma tela menor do que a habitual em seus novos celulares.

A empresa diz que o smartphone estará disponível no Brasil "em breve". A pré-venda nos Estados Unidos inicia nesta sexta-feira (17).

A primeira linha do SE foi lançada em 2016. O lançamento de aparelhos mais baratos é parte da estratégia da gigante de tecnologia para diminuir o custo e crescer a base de clientes, estimulando o uso de seus serviços, como aplicativos e acessórios.

Em seu último balanço, a empresa registrou receita recorde (US$ 84,31 bilhões) e retorno do crescimento dos lucros, impulsionados pelas vendas de iPhones, aplicativos e fones de ouvido sem fio AirPod. O comércio do iPhone representa metade da receita da empresa.

Analistas dizem que o lançamento também é estratégico durante a pandemia de coronavírus, que limita a compra de itens mais caros. Dessa forma, a Apple oferece um modelo a seus clientes que resistem em adquirir um celular novo ou pagar por uma atualização.

Apesar de não vir embarcado com sistema de reconhecimento facial, o iPhone SE 2 tem o chip A13 Bionic, considerado o mais rápido para um celular pela empresa. Esse chip está nos iPhones top de linha da marca, as versões 11, 11 Pro e 11 Pro Max, de outubro.

Com tela de retina HD de 4,7 polegadas, o celular está disponível nas cores preto, branco o vermelho. Na redução de custos, ele vem com um sistema de câmera única. O aparelho usa "o processador de imagem e o Neural Engine do A13 Bionic para oferecer mais benefícios de fotografia computacional, inclusive modo retrato", diz a Apple.

A nova geração do HDR Inteligente também está incorporada no smartphone para iluminação e detalhamentos de realce e sombra. No Brasil, os valores serão de R$ 3.699 (64 GB), R$ 3.999 (128 GB) e R$ 4.499 (256 GB).