Após diagnóstico de Bolsonaro, Guedes fará teste de Covid-19

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O anúncio da contaminação do presidente Jair Bolsonaro pelo novo coronavírus nesta terça-feira (7) levou nomes da área econômica do governo federal a procurar testes para Covid-19.

Em nota, o Ministério da Economia afirmou que Paulo Guedes fez um exame na semana passada, cujo resultado deu negativo, e fará um novo teste em quatro dias. "O ministro não apresenta sintomas da doença", disse a pasta.

Por recomendação médica, o ministro cumprirá agenda por meio de videoconferência. Nesta segunda-feira (6), Guedes se reuniu com Bolsonaro no Palácio do Planalto.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, já fez um teste nesta terça-feira. Ele aguarda o resultado e, segundo a assessoria do banco, não apresenta sintomas de Covid-19.

Guimarães esteve ao lado de Bolsonaro na quinta-feira (2). Ele participou da live semanal do presidente, na qual tratou do mercado de crédito no Brasil.

Também em nota, o BC (Banco Central) afirmou que o presidente, Roberto Campos Neto, e os diretores da autarquia fazem testes de Covid-19 periódicos "em função de algumas atividades presenciais".

Segundo a autoridade monetária, nenhum dirigente testou positivo até agora.

A assessoria não respondeu se Campos Neto fará novo exame em razão do resultado do teste de Bolsonaro nem informou a qual a periodicidade dos exames.

Campos Neto esteve com o vice-presidente, Hamilton Mourão, nesta segunda-feira (6) e com Bolsonaro no dia 25 de junho.