Aplicativo iFood cai na noite do Dia dos Namorados

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na primeira celebração do Dia dos Namorados da pandemia do coronavírus, o aplicativo de entregas iFood registrou instabilidade no sistema e dificultou a vida de quem contava com os serviço de delivery.

No Twitter, consumidores relataram dificuldades em concluir pedidos -o sistema caia antes de a compra ser feita e a mensagem "tivemos um problema por aqui" aparecia. Há relatos também de lançamento cobranças de pedidos não concluídos.

Em resposta a usuários do aplicativos no Twitter, o iFood afirmou ter identificado "instabilidade que afeta o fechamento de pedidos", mas que trabalha para resolver o problema.

Também na noite desta sexta-feira, o aplicativo de entregas concorrente, o Rappi Brasil, anunciou, também por meio do Twiter, um cupom de desconto cujo código era "aifod".

O Rappi aproveitou as reclamações de que o concorrente estava com problemas e respondeu aos usuários informando que estava "firme e forte".