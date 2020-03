É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ambev anunciou neste domingo (8) que deverá investir mais de R$ 2 bilhões no Brasil nos próximos meses.

O montante é equivalente ao aplicado pela companhia no quarto trimestre de 2019, conforme relatório de resultados do período.

Segundo comunicado, os recursos serão destinados a uma maltaria no Sudeste, uma cervejaria no Norte, uma fábrica de latas e a novas linhas para produzir cervejas puro malte.

A companhia não detalhou o cronograma dos desembolsos nas novas unidades. Os investimentos já estavam previstos para o ano.

A Ambev afirma que as novas unidades fabris ajudarão a dar vazão ao crescimento do portfólio premium, sua principal linha de expansão.

Dona de marcas como Stella Artois e Budweiser, a empresa passou a investir na diferenciação das marcas que fazem parte do segmento mais acessível. Lançou a Skol Puro Malte e a Brahma Duplo Malte, por exemplo.

No entanto, a companhia tem dito a investidores que continuará enfrentando pressões sobre o custo por produto vendido no segmento cervejas no Brasil.

A empresa disse ter sido afetada pela alta do dólar e pela valorização de matérias-primas no final do ano.

A companhia lucrou R$ 12,2 bilhões em 2019, uma alta de 7,4% na comparação com 2018. No último trimestre houve uma aceleração no lucro, com salto de 22% ante igual período de 2018.