Alcolumbre decide instalar comissão da reforma tributária

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), informou que instalará a comissão da reforma tributária nesta quarta-feira (19), mas os partidos ainda não designaram os nomes que vão compor o grupo.O MDB do Senado e o Republicanos ainda não indicaram membros. Serão 25 integrantes da Câmara e 25 do Senado.Segundo aliados de Alcolumbre, a instalação sem todos os nomes é possível, basta que haja a maioria simples. No primeiro ato, a comissão tem que eleger presidente e relator, que deve ser Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).