Airbus apresenta modelo de avião futurista, no estilo 'Star Wars'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parece ficção e não é por menos. A julgar pelo protótipo Maveric, apresentado no Singapore Air Show 2020 pela europeia Airbus, a próxima geração de aeronaves terá design parecido com os aviões de filmes futuristas. A proposta é de um avião que substitui o tradicional tubo com asas pela fuselagem integrada. Ou seja, uma aeronave sem janelas e cujo corpo é ele mesmo uma gigantesca asa. Como na saga "Star Wars".A promessa é que o Maveric (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls - Modelo de Aeronave para Validação e Experimentação de Controles Robustos e Inovadores) reduza em até 20% o consumo de combustível e melhore a experiência do passageiro graças ao layout com cabines espaçosas."Entendemos que a sociedade espera mais de nós em termos de melhoria do desempenho ambiental de nossas aeronaves", disse Adrien Bérad, co-diretor do projeto. "Estamos ansiosos para levar a tecnologia ao limite".O design inovador foge completamente dos modelos tradicionais de aeronaves e é chamado pela própria fabricante de radical, ao ponto de alguns engenheiros não terem em princípio acreditado no potencial da inovação."Inicialmente, muitos rejeitaram o projeto", disse Bérad. O projeto era visto como um hobby, uma proposta que a Airbus não levaria muito longe. "Tivemos que provar que estavam errados, mostrando que poderíamos fornecer uma base muito sólida para futuras configurações de aeronaves".A equipe do projeto Maveric, formada por dez pessoas, trabalhou o conceito durante três anos e a proposta passou de um esboço para um modelo 3D gerado por computador e, depois, para um demonstrador de aeronave.Em junho de 2019, o protótipo subiu aos céus pela primeira vez. Com dois metros de comprimento e três metros de largura, o Maveric é um demonstrador de aeronaves de controle remoto e em pequena escala.O desenvolvimento de modelos como esse permite à Airbus acelerar o entendimento de novas configurações de aeronaves e amadurecer a tecnologia necessária para pilotar uma aeronave radicalmente diferente.Por isso, a precisão na construção de aviões também foi utilizada na montagem do demonstrador. Foram realizados testes em túneis de vento para verificar a aerodinâmica, houve avaliação da dinâmica de baixa velocidade e paralisação.Novos testes vão analisar aspectos como as qualidades de manuseio, controle de voo, superfície de controle e modularidade.Além de mais espaço, em relação ao conforto dos passageiros há a expectativa de proporcionar redução dos ruídos, por causa do motor "blindado" montado acima do corpo central.No primeiro semestre de 2020, o Maveric fará voos de demonstração ao redor do mundo, em uma jornada de avaliação da aceitação do público.