Agências da Caixa têm movimento tranquilo neste sábado em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As agências da Caixa Econômica Federal na capital paulista tiveram movimentação tranquila na manhã deste sábado (30), quando ficaram abertas para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial. Este foi o primeiro dia do pagamento da segunda parcela aos nascidos no mês de janeiro.

Para atender a alta demanda de beneficiários, 179 agências da Caixa ficaram abertas neste sábado, entre 8h e 12h. Em oito dessas unidades, situadas nas zonas sul e leste da cidade de São Paulo, poucas pessoas aproveitaram o sábado para sacar o benefício. Em alguns dos pontos de atendimento, havia pequenas filas, montadas do lado de fora, para evitar aglomerações no interior do banco.

Na agência Sapopemba, na zona leste, a costureira Regina Lúcia da Silva, 49 anos, demorou menos de cinco minutos para ser atendida. Mesmo assim, porém, ela não conseguiu sacar os R$ 600. "Estava dando erro no aplicativo quando eu tentava solicitar. Vim aqui para resolver, mas faltou um documento", lamenta.

Já a dona de casa Maria do Socorro Fernandes, 53, conseguiu sacar a segunda parcela do auxílio emergencial sem dificuldades. "Esse dinheiro vai me ajudar bastante. Estou desempregada e moro com a minha irmã, que também está parada. Vamos conseguir pagar algumas contas atrasadas", diz.

A estudante de pedagogia Adriana Nascimento, 40, tentou sacar o benefício na agência Metrô Conceição, na zona sul, mas, por fazer aniversário em novembro, só poderá retirar a segunda parcela a partir do próximo dia 12, conforme calendário definido pela Caixa. "Estou precisando bastante desse dinheiro. Tenho um filho especial e estou desempregada. Dependo muito dessa ajuda", afirma.

Na mesma agência, a dona de casa Tânia Rosa de Lima, 51, teve de esperar menos de dez minutos até ser atendida, por volta de 9h30. "Foi muito tranquilo. Eu imaginava que teria muita gente e que o tempo de espera seria alto", afirma.

Inscrições O prazo para solicitar o auxílio emergencial vai até o dia 2 de julho. Quem tiver o pedido aprovado receberá três parcelas de R$ 600, independentemente de quando a solicitação foi feita. No caso de mães que são chefes de família, o valor dobra, chegando a R$ 1.200.

A partir de segunda-feira (1º), mãe adolescente poderão requerer o benefício. Segundo a Caixa, terão direito aos R$ 600 as mães menores de 18 anos que cumprirem os demais requisitos do benefício, como ter renda familiar mensal inferior a meio salário mínimo per capita ou três salários mínimos no total e não ser beneficiário de outro programa social ou do seguro-desemprego.