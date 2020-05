Agência Fitch coloca nota de crédito do Brasil em perspectiva para rebaixamento

Carlos Almeida é o Coringa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agência de classificação de risco Fitch manteve a nota de crédito do Brasil, mas alterou sua perspectiva de estável para negativa nesta terça-feira (5), segundo informações da agência Bloomberg.

A alteração indica a possibilidade de um rebaixamento e se deve aos problemas econômicos gerados pela pandemia de coronavírus e ao agravamento da crise política.

Atualmente a nota do Brasil é BB-, grau de risco semelhante ao de países como Usbequistão e Guatemala.

A nota brasileira estava com perspectiva estável desde 2018, quando o país foi rebaixado pela última vez e ficou três degraus abaixo do grau de investimento, uma espécie de selo de qualidade para os títulos da dívida, que o Brasil perdeu em 2015.

A Fitch afirmou que o corte na perspectiva reflete a deterioração das expectativas econômicas e fiscais do Brasil, os riscos negativos trazidos pela incerteza política, além da incerteza sobre a duração e a intensidade da pandemia de coronavírus e seu impacto no país.

No início de abril, a agência de classificação de risco S&P reduziu a perspectiva do Brasil de positiva para estável devido aos impactos do coronavírus e a uma piora na saúde fiscal do país, com o aumento de gastos por parte do governo para conter a pandemia e seus efeitos econômicos.

Também em abril, a agência de classificação de risco Moody's rebaixou a previsão para o desempenho da economia brasileira neste ano, passando a prever contração de 5,2%.